Limni Gölü Tabiat Parkı'nda Kar Manzaraları Ziyaretçileri Çekiyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı'nda karın ardından seyirlik manzaralar oluştu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanları yağışla birlikte beyaza büründü.

Karın ardından adeta görsel şölen sunan tabiat parkına, yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisinin artması bekleniyor.

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesisin işletmecisi Mustafa Eroğlu, AA muhabirine, karla birlikte tabiat parkının farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Mevsimin ilk karının yağdığını aktaran Eroğlu, karın önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu ifade etti.

Eroğlu, "Gölün karlı görüntüsü farklı bir boyut. Misafirlerimizi, odun ateşindeki çayımızla ısıtarak alanı gezmelerini sağlıyoruz. Yiyecek ve içecek bölümümüz açıktır, hizmetimize devam ediyoruz." dedi.

Karın ardından ziyaretçi sayısında artış beklediklerini vurgulayan Eroğlu, tabiat parkına ulaşımı sağlayan yolların açık olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Muhammet Öztürk, "Kar ile suyun buluşması çok güzel. Donmamış bir göl ve etrafında kar olması gayet güzel. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Öztürk, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın sessiz ve sakin ortamının insanın dinlenmesini sağladığını da kaydetti.