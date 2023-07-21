Limak Filarmoni Orkestrası Opera Solistlerini Usta Eğitmenlerle Buluşturuyor

Eğitim ve sanat alanlarında sosyal fayda odaklı projeler yürüten Limak Vakfı'nın kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle 2017 yılında çıktığı yolculukta düzenlediği konserlerin yanı sıra Masterclass programıyla opera solistlerini usta eğitmenlerle buluşturuyor.

Müzik yolculuğuna yeni konserlele devam edecek orkestra düzenlediği Masterclass programıyla da opera solistlerini usta eğitmenlerle buluşturuyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, ünlü tenor Murat Karahan, şan pedagogu Marco Iezzi, orkestra şefi ve piyanist Federico Santi'nin bir araya geldiği proje kapsamında 17-23 Temmuz tarihleri arasında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde gerçekleşen eğitimlerde 15 opera solisti, usta eğitmenlerle birlikte kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunun Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir "Limak Filarmoni Orkestrası çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak amacıyla kuruldu. Orkestramız ülkemizin sahip olduğu melodik çeşitlilik ve zenginliği dokuya sadık kalıp, evrensel unsurlarla işleyip icra ederek, hem halkımızı çok sesli müzik ile buluşturmak, hem de yerel, öz müziğimizi en üst seviyede dünya müzik platformuna taşımanın gayretinde . Bu yolda hızlı adımlarla ilerlerken, genç sanatçılara da kendilerini geliştirecek imkanları sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Masterclass programıyla dünyaca ünlü eğitmenlerle opera sanatçılarımızı buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programın çok kıymetli çıktıları olacağına ve süreklilik kazanağına inanıyorum" dedi.