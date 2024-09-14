Limak Filarmoni Orkestrası'ndan Barış ve Dostluk Temalı Konser

Limak Filarmoni Orkestrası, Kolombiya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 65'inci yıl dönümünde barış ve dostluk temasıyla Ankara'da seyirci karşısına çıktı. Kolombiyalı ünlü şef Felipe Aguirre'nin yönetiminde 13 Eylül'de Ankara Şinasi Sahnesi'nde konser veren orkestra, müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

Limak Vakfı çatısı altında sanata destek amacıyla kurulan ve bu yıl 7'nci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, Kolombiyalı ünlü şef Felipe Aguirre yönetiminde başkent izleyicisiyle buluştu. Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı Volkan Bozkır'ın ev sahipliğinde, Kolombiya Büyükelçiliği iş birliği ile Şinasi Sahnesi'nde gerçekleşen '65 Yılın Müzikle Yolculuğu' adlı konserde orkestra, başkentlilere müzik ziyafeti yaşattı. Etkinliği iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

Kolombiya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65'inci yıl dönümünde 'barış ve dostluk' temasıyla düzenlenen konserde, iki ülkenin müzik kültürünü yansıtan eserler filarmonik tarzda sahneye taşındı. Orkestra, yaklaşık 2 saat süren konserde izleyicilerden büyük alkış aldı.