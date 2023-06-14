Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile Lice'de Halk Kütüphanesi için protokol imzalandı. Kütüphane 6 dönüm üzerine kurulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile Lice'de Halk Kütüphanesi için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinde yapılacak Halk Kütüphanesi için belediyede protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Ali İhsan Su, kütüphanenin 6 dönüm üzerine kurulacağını aktardı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Su, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler çok önemli, özellikle çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın boş zamanlarını değerlendirilmesi gibi sosyal kültürel anlamda da kendilerini daha iyi hale getirmek için önemli bir mekandır. Bu anlamda oradaki vatandaşlarımıza, öğrencilerimize önemli bir katkıyı sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"