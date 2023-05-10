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Leyla Gencer özel konserle anıldı

Leyla Gencer özel konserle anıldı

Kültür Sanat Haberleri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 15. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde özel bir konserle andı. Konserde, birçok ünlü opera aryası seslendirildi.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer'i, vefatının 15. Yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde özel bir konserle andı.

Batı ülkelerinde 'La Diva Turca', 'La Gencer', 'La Regina' olarak ün yapan Leyla Gencer; vefatının 15. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anıldı. Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Sihirli Flüt", Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", "Don Carlo", "Maskeli Balo", "Aida", "I Vespri Siciliani", Gioachino Rossini'nin "Sevil Berberi", Gaetano Donizetti'nin "Anna Bolena", Vincenzo Bellini'nin "Norma", Jules Massenet'in "Manon", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana", Camille Saint-Saens'in "Samson ile Dalila" adlı operalarından aryalar yorumlandı. Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik ettiği konserde, Esra Abacıoğlu Akcan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Aslı Ayan, Jaklin Çarkçı, Evren Ekşi, Anna Sirel Y. Etyemez, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Otilia İpek, Nazlı Deniz Süren, Hande Soner Ürben ve Evren Işık Yasemin solist olarak sahne aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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