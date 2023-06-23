Le Trio Joubran, Maximum Uniq Açık Hava'da konser verecek

Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, 29 Eylül'de Epifoni organizasyonuyla düzenlenen konserle müzikseverlerle buluşacak. Kardeşlerden oluşan grup, geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor ve uluslararası alanda da isimlerini duyurmuş durumda.