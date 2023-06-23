Le Trio Joubran, Maximum Uniq Açık Hava'da konser verecek
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Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, 29 Eylül'de Epifoni organizasyonuyla düzenlenen konserle müzikseverlerle buluşacak. Kardeşlerden oluşan grup, geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor ve uluslararası alanda da isimlerini duyurmuş durumda.
Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, 29 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
Epifoni organizasyonuyla düzenlenen konser, Maximum Uniq Açık Hava'da gerçekleştirilecek.
Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan group, geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor. Uluslararası alanda da isminden söz ettiren grup, Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser verdi.
Film müzikleri de besteleyen Le Trio Joubran, 2009'da Dubai Festivali'nde "en iyi beste" dalında ödüle değer görüldü.
Topluluğun bugüne kadar yayınladığı 8 stüdyo albümü bulunuyor.