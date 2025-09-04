Le Trio Joubran Kayseri'de Müzik Severlerle Buluşuyor

Haberler

Filistinli Le Trio Joubran, 26-27 Eylül tarihlerinde Kayseri'de geleneksel Filistin müziği ile dinleyicileriyle buluşacak. İlk gün Kayseri protokolü için sahne alacak grup, ikinci gün halk konseri verecek.

Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu Le Trio Joubran, Kayseri'de 26-27 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Filistin'in direnişini, acılarını ve umutlarını udun büyülü sesiyle dünyaya taşıyan grup, Erciyes Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan grup, geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor.

26 Eylül Cuma günü düzenlenecek ilk konserde grup Kayseri protokolü için sahneye çıkacak.

Programın ikinci gününde ise grup Le Trio Joubran, halk konseri için sahne alacak.

Her iki konser de saat 21.00'de başlayacak.

