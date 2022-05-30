Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi - Haberler

Latin Grammy ödüllü, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcı Buika, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

CSO Ada Ankara yerleşkesi Ana Salon'da gerçekleştirilen ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı konserde Buika, sevilen parçalarını başkentli sanatseverler için seslendirdi.

İzleyenlerin yer yer şarkılarına eşlik ettiği konserde Buika, sevgi ve barış mesajları verdi, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Yerli ve yabancı basının da yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda izleyenler sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.