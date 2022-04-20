Latin Amerika'nın en büyük fuarlarından Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kolombiya'da, "Bogota Uluslararası Kitap Fuarı (FILBO)" ulusal ve uluslararası 500'den fazla davetlinin katılımıyla başladı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin resmi açılışını yaptığı fuar, başkent Corferias'ta bulunan etkinlik alanında kitapseverlere kapılarını açtı.

Türkiye'den Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinin de katıldığı fuarda, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, vakfın standının açılışını gerçekleştirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Kolombiya için özel bir değeri olduğunu belirterek, "Görev sürem boyunca, pandemi dışında, hep katıldık. En son TİKA burada stant açmıştı, artık Maarif Vakfımız, bizim eğitim ve kültür faaliyetlerimizde, yeni kurumumuz olarak Bogota'da kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.

"Türkçe kurslarını Maarif Vakfımız düzenlemeye başladı"

Kolombiya'da Türkçe öğrenen kişi sayısının giderek arttığına ve iki halk arasında bağların güçlenmekte olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Externado ve Nacional Üniversitelerinde Türkçe dersler veriyoruz, şimdi de üniversite öğrencilerinin dışında Türkçe kurslarını Maarif Vakfımız düzenlemeye başladı. Bu adımların atılmasından ötürü çok memnunum." dedi.

Öztürk, standın açılmasına destek veren Turizm ve Kültür Bakanlığına teşekkür ederek, TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu'ya vakfın ve Kolombiya Temsilciliğinin faaliyetleri hakkında bilgiler içeren dokümanlar takdim etti.

"Vakfımız dünyanın en büyük beş eğitim kurumundan biri"

Dr. Buçukcu da Türkiye'nin tanıtımı için bütün fırsatları kullanmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu çerçevede Bogota Uluslararası Kitap Fuarı'na katıldık. 15 Ekim 2022'de Kolombiya'daki faaliyetlerimize başladık. Malumunuz vakfımız dünyanın en büyük beş eğitim kurumundan birisi durumundadır." ifadelerine yer verdi.

Binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi beklenen kitap fuarını bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Buçukcu, vakıf olarak Türkiye'nin eğitim imkanlarını, kültürünü Kolombiyalılara tanıtmaya çalışacaklarını söyledi.

Fuarda, Türkiye Maarif Vakfı, 17 numaralı stantta (Pabellon 17'de) katılımcılara tanıtım yapacak.

Kolombiya Kitap Odasınca düzenlenen fuar kapsamında, 1600'den fazla etkinliğin düzenleneceği ve 19 Nisan ila 2 Mayıs tarihleri arasında kitapseverlere hizmet verileceği bilgisi paylaşıldı.

Latin Amerika'nın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen FILBO Kitap Fuarı, geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle düzenlemezken 2019'da ise 610 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Yetkililer, ulusal ve uluslararası yazarların da fuara katılacağını belirterek, bu yıl 500 bini aşkın kişinin etkinliği ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.