La Bohème Operası'nın Prömiyeri İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu La Bohème Operası'nın prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Duygusal anlatımıyla seyircinin beğenisini kazanan eser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri La Bohème, dün akşam yapılan prömiyer ile sanatseverlerle buluştu. Bestelenişinin üzerinden 129 yıl geçmiş olmasına rağmen güncelliğini koruyan eser, gençliğin ateşini, aşkın acısını ve müziğin sonsuzluğunu aynı sahnede bir araya getirerek hayatın tüm renklerini izleyiciyle paylaşıyor. İtalyanca seslendirilen eseri, Yiğit Günsoy sahneye koyarken İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetti. Dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu ise Paolo Villa ve çocuk korosunu ise Emre Gülnar yönetiyor.

Prömiyerde; 'Mimi' rolünde Dilruba Bilgi, 'Rodolfo' rolünde Ufuk Toker, 'Marcello' rolünde Burak Kul, 'Musetta' rolünde Ceren Aydın, 'Colline' rolünde Göktuğ Alpaşar, 'Schaunard' rolünde N. Işık Belen, 'Benoit' rolünde M. Tükel Acar, 'Alcindoro' rolünde Erdem Sakarya, 'Parpignol' rolünde Efe Doğrukul, 'Çavuş' rolünde Alp Türkoğlu, 'Gümrük Memuru' rolünde Çağdaş Bektaş sahnedeydi.

ESERİN KONUSU

Eser, 19. yüzyıl Paris'inin bohem dünyasında geçen dokunaklı bir aşk ve dostluk hikayesidir. Her karakterin duyguları, özgün melodilerle hayat bulur; aşkın coşkusu, dostluğun sıcaklığı, ayrılığın acısı ve ölümün kaçınılmazlığı notalara işlenir.

La Bohème operasındaki karakterlerin hepsi gerçek hayatta var olan kişilerden oluşmakta veya ilham almaktadır. Rodolfo ve Mimì'nin hikayesi, yalnızca iki insanın tutkulu aşkını değil, aynı zamanda yaşamın kırılganlığını ve kayıpların kaçınılmazlığını da sahneye taşır. La Bohème, aşkın yanı sıra dostluğun da hikayesidir. Rodolfo'nun arkadaşları ressam Marcello, müzisyen Schaunard ve filozof Colline yoksulluk içindeki bohem yaşamı, neşeyle, hayallerle ve sanat aşkıyla güzelleştirmeye çalışır.

KASIM VE ARALIK AYINDA AKM'DE

La Bohème operası 26- 27 Kasım ve 13- 17- 20 Aralık tarihlerinde AKM'de sahnelenecek.