Kuzey Makedonyalı Ressamların Yağlı Boya Sergisi İstanbul'da Açıldı

Kuzey Makedonya'nın ünlü ressamlarından Safet Spahiu ve Melik Arslani'ye ait yağlı boya çalışmaları, Taksim'deki Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde sergilendi. Sergiye İstanbul'da yaşayan Kuzey Makedonyalı topluluk ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın ünlü ressamlarından Safet Spahiu ve Melik Arslani'ye ait yağlı boya çalışmaları, Taksim'deki Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Ramadan Ramadani ve İstanbul'da yaşayan Kuzey Makedonyalı topluluğundan isimlerin katıldığı sergide her iki ressamın çalışmaları tanıtıldı.

Açılışta konuşan Arslani, Türkiye'de ilk sergisini açmak üzere memleketi Gostivar'dan buraya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Arslani, "İstanbul'daki bu sergiyle birlikte kariyerimde önemli bir adım atmış olacağıma inanıyorum." dedi.

Serginin açılışında Ramadani, Spahiu ve Arslani'ye hediye takdiminde bulundu.

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'ndeki sergi 6 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.