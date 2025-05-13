Kuvayımilliye kahramanı İbrahim Ethem Akıncı vefatının 75. yılında anıldı

Milli mücadele dönemi kaymakamlarından İbrahim Ethem Akıncı vefatının 75 yılında dualarla anıldı.

Sındırgı Kaymakamlığı, 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sındırgı ilçe mezarında bulunan İbrahim Ethem Akıncı'nın kabri protokol ve öğrencilerle birlikte ziyaret edildi.

Şehitlikte gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol konuşmaları sonrasında kabri çiçeklerle donatıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen lokma hayrı sonrasında İbrahim Ethem Akıncı'nın hayatı ve çeşitli şiirler okundu.

Anma programına, İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve İbrahim Ethem Akıncı'nın torunu İbrahim Ethem Akıncı, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.