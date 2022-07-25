Kutsal topraklardan Diyarbakır'ın ilk kafilesi döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kutsal topraklardan Diyarbakır'ın ilk kafilesi döndü

İhlas Haber Ajansı - Murat Başal - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

- Kutsal topraklardan Diyarbakır'ın ilk kafilesi döndü Diyarbakır'da pandeminin bitmesiyle beraber Medine'ye bayramdan önce giden ilk hacı kafilesi döndü.

- Kutsal topraklardan Diyarbakır'ın ilk kafilesi döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da pandeminin bitmesiyle beraber Medine'ye bayramdan önce giden ilk hacı kafilesi döndü.

2 yıl aradan sonra pandeminin bitmesiyle Diyarbakır'dan kutsal topraklar olan Medine'ye giden ilk hacı kafilesi bayramın ardından döndü. Havalimanında yoğun ilgi ile aileleri tarafından karşılanan kafile mutluluk gözyaşları döktü. Kafile arasında hacı olan Vehbiye Tekidi, bütün gençlere nasip olsun diye dua ederek çok güzel olduğunu anlatılmaz yaşanır olduğunu kaydetti.

Hacılardan Niyazi Aydoğdu Bingöl ise, Hz. Ademin bütün çocukları, siyahisinden beyazına, sarışınından tutun hepsi orada olduğunu fark ettiğini kaydederek gençlere seslendi. Bingöl, "Gençlerimize sesleniyorum, gençleyken gitmek lazım yaşlı adam yapamıyor, hac meşekattir" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Kültür Sanat

Diyarbakır Bingöl Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title