- Kutsal topraklardan Diyarbakır'ın ilk kafilesi döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da pandeminin bitmesiyle beraber Medine'ye bayramdan önce giden ilk hacı kafilesi döndü.

2 yıl aradan sonra pandeminin bitmesiyle Diyarbakır'dan kutsal topraklar olan Medine'ye giden ilk hacı kafilesi bayramın ardından döndü. Havalimanında yoğun ilgi ile aileleri tarafından karşılanan kafile mutluluk gözyaşları döktü. Kafile arasında hacı olan Vehbiye Tekidi, bütün gençlere nasip olsun diye dua ederek çok güzel olduğunu anlatılmaz yaşanır olduğunu kaydetti.

Hacılardan Niyazi Aydoğdu Bingöl ise, Hz. Ademin bütün çocukları, siyahisinden beyazına, sarışınından tutun hepsi orada olduğunu fark ettiğini kaydederek gençlere seslendi. Bingöl, "Gençlerimize sesleniyorum, gençleyken gitmek lazım yaşlı adam yapamıyor, hac meşekattir" dedi.