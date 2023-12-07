Kütahyalı genç yönetmen Ankara'da ödül aldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesi Akçaalan Mahallesinde çektiği "Suyun İzi" adlı kısa film ile 2021 yılında Sabancı Kısa Film Festivalinde Kütahyalı genç yönetmen Mustafa Berk Tanrıkulu, ödül aldı. Ankara'da HAK-İŞ tarafından 12. kez düzenlenen "Emeğe Saygı" Uluslararası Kısa Film Yarışmasında genç yönetmen Tanrıkulu'nun "Suyun İzi" adlı kısa filmi 2. en iyi film ödülüne layık görüldü. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını ve Türkçe öğretmeni olduğunu belirten Tanrıkulu, "Filmimi Gediz Akçaalan Mahallesinde çektim. O zaman orada bir su problemi vardı, bu problemi anlatmak adına bu filmi çektim. Filmde gerçekten yaşanmış bir durum var. İmkanlarım sınırlıydı, sadece bir kameram ve bilgisayarım, bir de yaka mikrofonum vardı. Bu beni yıldıran bir şey olmadı" diye konuştu.

Filminin güzel bir yolculuk geçirdiğini söyleyen Tanrıkulu, "Filmim ilk olarak Sabancı Kısa Film Festivalinde yer aldı. Orada finalist oldu. Daha sonra Avrupa'da çeşitli seçkilere katıldı. Cannes Film Festivalinin Türkiye kataloğuna girdi, Avrupa Film pazarının Türkiye kataloglarına girdi. Şimdi de HAK-İŞ'in yarışmasında 2. oldum" dedi.

Kütahya'nın Evliya Çelebi, Ahmet Uluçay, Hisarlı Ahmet gibi önemli şahıslar yetiştirmiş bir şehri olduğunu ve Kütahya Belediyesi'nin güzel etkinlikler düzenlediğini dile getiren Tanrıkulu, "Gençlerle haftasonları çeşitli filmler izleyip bu filmleri değerlendirebileceğimiz sinema odaları kurulabilir, bir kış film festivali düzenlenebilir, ben de elimden geleni yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Gençlere, "Elinizdeki imkanların azlığı sizi hedefinizden yıldırmasın, çabuk vazgeçmeyin" diye tavsiyede bulunan Mustafa Berk Tanrıkulu, hayalinin, BluTV, TRT Tabii, Netflix gibi platformlarda çalışmak olduğunu dile getirdi.