Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler

Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden akşam 18.00'e kadar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.