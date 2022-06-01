Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler

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Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA - Sefa Şahin - Kültür Sanat
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Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden akşam 18.00'e kadar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sefa Şahin - Kültür Sanat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karahisar Kütahya Uşak Kültür Sanat Haberler

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