Kütahya Şehir Hastanesi'nde Çocuklar İçin Kitaplık Kuruldu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde emekli kütüphaneci Zeki Aktürk'ün destekleriyle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören hastalar için kitaplık kuruldu.

Türkiye'nin birçok bölgesindeki okullarda kütüphane kurulmasına destek olan ve kütüphaneler kuran emekli kütüphaneci Aktürk, bu kez Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde oluşturulan kitaplığa destek oldu.

Hastanenin Müdür Yardımcısı İbrahim Dönmez, gazetecilere, çocuk kitaplığının hastaneye değer kattığını söyledi.

Aktürk'e teşekkür eden Dönmez, "Hastanemizde yatan ve hasta ziyaretinde bulunan misafirlerimiz için çok önemli bir hizmeti daha sunuyoruz. Kütüphanemizden hem tedavi gören çocuklarımız hem de refakatçileri faydalanabilecek." dedi.

Zeki Aktürk de kütüphane ve kitaplık çalışmalarına yenisini eklediği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu güzel hastaneye destek olmak istedik. Sağ olsunlar hastane yönetimimizle böyle bir çalışmaya imza atmış olduk. Memleketin her köşesinde kitap tutan eller olsun istiyoruz. Tedavi gören çocuklarımıza bu manada ulaşmak bizleri daha da sevindirecek." diye konuştu.

Aktürk, hastane yöneticileri ile tedavi gören çocuklara ziyarette bulunarak, kitap hediye etti.