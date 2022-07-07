Kütahya'nın zenginlikleri Frig Karşılama Merkezi'nde tanıtılıyor

Kütahya'da baraj kıyısında kurulan merkezle başta Frig Vadisi olmak üzere kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılarak daha çok turist çekilmesi amaçlanıyor.

İstanbul-Antalya kara yolunda merkeze bağlı Sofça köyünde, Porsuk Barajı ve Frig Vadisi yakınında geçen ay açılan Frig Karşılama Merkezi'nde, 3D mapping gösterimi ile kentin öne çıkan özellikleri tanıtılıyor.

Aizanoi Antik Kenti, Frig Vadisi gibi tarihi değerlerin tanıtımının yanı sıra çini sanatının yapım aşamaları ziyaretçilere ustalar tarafından uygulamalı gösteriliyor.

Özellikle yaz aylarında İstanbul ve çevre illerden güneydeki turizm merkezlerine gidenlerin yoğun olarak kullanıldığı yol üzerindeki merkezin, bölge turizmine katkıda bulunması hedefleniyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, kentin binlerce yıldır ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin izlerini günümüze kadar taşıdığını söyledi.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri İstanbul-Antalya güzergahını kullanan kişilere anlatmak için karşılama merkezi kurduklarını belirten Çelik, "Kütahya'yı demo olarak gelen vatandaşlarımıza anlatmak istiyoruz. Amacımız, bir medeniyetin ve kültürün temsil ettiği 'Kütahya sizleri bekliyor.' duygusunu oluşturmak." dedi.

Çelik, merkezde Kütahya'nın en büyük değerleri arasında olan gastronomi, çini ve genel kültürel kodlarının hızlı ve yoğun şekilde insanların zihinlerine kısa zamanda tanıtmayı hedeflediklerini aktardı.

İnsanların merak ettiği kadim el sanatı çininin imalatının nasıl yapıldığının merkezde ustalar tarafından gösterildiği bilgisini veren Çelik, şöyle devam etti:

"Merkezde ziyaretçilerin deneyimleyebileceği çini üretim bölümü oluşturduk. Burada ustalar çini eserlerin bütün yapım aşamalarını ziyaretçilere gösteriyor. Bir çamurun şekillendirilmesi, motiflerle bezenmesi, boyanması ve sırlandıktan ve 1000 derecede fırınlandıktan sonra esere dönüştüğü gösteriliyor. Çini buradaki tabirle renklerin notası, renklerin ahengi. Camın toprakla bütünleştiği, rengin ateşle dans ettiği bir süreç çini. Bunu orada aynı anda deneyimlemek büyük bir keyif."

"Eğlenceli ve keyifli bir bölüm de tasarladık"

Vali Çelik, Porsuk Barajı'nın diğer yakasında bulunan Frig mağaralarına tekne turları düzenleneceğini bildirdi.

Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle vadinin dikkati çektiğini anlatan Çelik, "Karşılama merkezinden vadiye kadar uzanan bir çizgide entegrasyonunu sağlayacak bir yapılanma oluşturacağız. Bunun ilk adımı olarak baraj gölü kenarında yapılacak iskeleden başlayacak tekne turlarıyla karşı yakadaki Frig mağaralarına ulaşımı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, Frig mağaralarına giden insanların bu medeniyete ilişkin izleri görebileceklerini belirtti.

Merkezde kentin tanıtımı için son teknolojileri de kullandıklarına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Merkezimizde 3D mapping yönteminin kullanıldığı eğlenceli ve keyifli bir bölüm de tasarladık. Valiliğimiz tarafından misafirlerimize ücretsiz olarak sunduğumuz bu deneyimde projeksiyon cihazlarıyla görselleri animasyonla birleştirdik. Hollywood tarzı bir prodüksiyonun içindeymişsiniz gibi 360 derece görüş açısını sunan bir alan oluşturduk. Bu yol güzergahında seyahat edecek tüm vatandaşlarımızın 3D mapping alanını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Böylelikle Kütahya'nın değerlerinin kısa bir tanıtımını görmüş olacaklar."

Kültür ve Turizm Bakanlığı çini ve seramik sanatçısı Ali Kaya da merkezde kurulan bölümde çini eserlerin tüm yapım aşamalarını uygulamalı olarak ziyaretçilere gösterdiklerini dile getirdi.