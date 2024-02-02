Kütahya'da YEDAM tarafından 'Bağımsız Bir Hayat' sergisi düzenlendi

Kütahya'da YEDAM tarafından "Bağımsız Bir Hayat" sergisi düzenlendi

KÜTAHYA - Kütahya'da bağımlılıklarından kurtulmak için Yeşilay Danışma Merkezine danışan vatandaşların tasarladıkları eserlerin yer aldığı sergi programı düzenlendi. Bağımsız bir hayatı tercih eden danışanların, Kütahya YEDAM Atölyesinde tasarladıkları eserlerin yer aldığı serginin açılışına, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve diğer protokol üyeleri ile davetli misafirler katıldı.

Sergide resimlerin ve seramik ürünlerinin bulunduğunu söyleyen Kütahya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Bu ürünleri tütün alkol teknoloji kumar ve madde bağımlılıklarıyla savaşan danışanlarımız atölye çalışmalarında yaptılar.

Kendileri için bağımlılığa dur diyen bir hayatta tertemiz bir sayfa açtıkları güzel ürünler oluşturdular. Bu bakımdan sergimiz çok özel ve kıymetli. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. 2 gün boyunca sergimiz burada açık olacak. Bütün Kütahya halkını Yeşilay'a bağımlılığa karşı dur demeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda Yeşilay'a destek veren kişiler ile kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.