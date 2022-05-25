Kütahya'da Türk Mutfağı Haftası'nda "cimcik aşı" ikram edildi - Haberler

Kütahya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöreye özgü "cimcik aşı" hazırlanarak ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasınca (KÜTSO) Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel lezzetlerinden cimcik aşı tanıtıldı.

Katılımcılar, mantı gibi hazırlanarak pişirilen ve adını şeklinden alan yemeğin tadına baktı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gastronomi anlamında da bir hazine olduğunu söyledi.

Bu hazinenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının çok önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kütahya'mızın yöresel lezzetlerini Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla tanıma ve tanıtma imkanı buluyoruz. İlimizin önemli yemeklerinden olan cimcik aşını Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyeti ile tanıtıyoruz. Umarım bu lezzetlerimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz ve gelecek nesillere aktarırız. Tadına baktık, çok lezzetli olduğuna şahit olduk. Herkese de tavsiye ediyoruz."

KÜTSO Başkan Yardımcısı Hasan Öncel ise hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kentteki tüm kurumların iş birliği yaptığını vurguladı.

Öncel, "Biz de oda olarak Kütahya'mızın cimcik aşını tanıtalım istedik. Etkinliğin Kütahya'nın ve Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkısı olacağına inanıyoruz." dedi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde, Yiyecek İçecek Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan yöreye özgü lezzetler "labada dolması", "küp eti", "tosunum böreği" ile "sıkıcık çorbası" ikramında bulundu.