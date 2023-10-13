Kütahya Kadim Vakfı tarafından düzenlenen 'Tarihten Günümüze Ayasofya' çalıştayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çalıştayda Ayasofya'nın tarihi, edebi, mimarisi, dini, ilmi ve görselliği ele alındı.

Kütahya'da 'Tarihten Günümüze Ayasofya' çalıştayı

KÜTAHYA - Kütahya Kadim Vakfı tarafından tertiplenen 'Tarihten Günümüze Ayasofya' çalıştayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Vakfın tarihi Kütahya evlerinin bulunduğu Germiyan Sokağındaki konağında düzenlenen çalıştaya Vali Musa Işın ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, katılımcılara vakıfla alakalı bilgiler sundu. Önsay, "Küresel Araştırma Düşünce Merkezini 17 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak vakıf haline dönüştürdük. İnşallah bundan sonra burası öğrenci ve hocalarımızla birlikte buradaki bilimsel çalışmaları artıracağız. Bu hep birlikte verilecek destekle oluyor. Şimdiye kadar 13 kitap çıkarttık. Yorulmadan çalışmak lazım. Yılmadan çalışmak lazım. Kapımız herkese açık. Buraya ilim ve irfan merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Çalıytayın düzenlenmesinde bizlere destek veren Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi ve Ziraat Katılım'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Çalıştayın birinci oturumunda Doktor Öğretim Üyesi Şakir Turan, Doç. Dr. Mehmet Sait Çalka, Doç. Dr. Ali Fuat Baysal ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından Ayasofya'nın tarihi, edebi ve mimarisi ele alındı.

Çalıştayın ikinci oturumda ise Ayasofya'nın dini, ilmi ve görselliği Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Doç. Dr. Abdullah Çakmak, Doktor Öğretim üyesi Halil İbrahim Eryılmaz ve Prof. Dr. Ahmet Türkan tarafından gündeme getirildi.

Çalıytay, konuşmacıların yaptığı değerlendirme ile sona erdi.