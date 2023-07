Kütahya'da Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Aşure Dağıttı

Kütahya'da Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, kent merkezi Sevgi Yolunda halka aşure ikramında bulundu. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, bin 400 kişiye aşure dağıtıldığını belirtti. Vakıf, her yıl Muharrem ayının 10. gününde aşure dağıtım etkinliği düzenliyor.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, "Kurulan standımızda bin 400 kişi, Meydan Aşevinden sıcak yemek alan 600 vatandaşımız olmak üzere toplam 2 bin kişiye aşure ikramında bulunduk" dedi.

Vakfı olarak her yıl 80 üniversitesi öğrencisini burs da verdiklerini belirten Tunçoğlu, "20 yıldır Muharrem ayının 10. gününde Vakıf Yönetim Kurulu olarak her yıl aşure dağıtım etkinliği organze ediyoruz. 12 ay aktif çalışan ve bölgemizin en başarılı STK'sı seçilen Vakfımızda Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu olarak el birliği içinde başarılı hizmetler yapıyoruz. Her yıl 80 üniversite öğrencilerine burslar vererek, doktor, hukukçu, mühendis, öğretmen ve çeşitli meslek sahibi olan gençlerimize meslek edinmelerinde katkıda bulunmanın huzuru ve kıvancı içindeyiz" şeklinde konuştu

Aşure dağıtım etkinliğine Vali Vekili Aydın Börü, Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, Vali Yardımcıları Mustafa Demir ve Hasan Erkal, ile Vakıf Bayanlar Kurulu Başkanı Emekli Öğretmen Zeliha Tunçoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, DPÜ Emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Aydın, Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz, bazı kamu görevlileri, Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu üyeleri katıldı. - KÜTAHYA