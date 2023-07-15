Kütahya'da Keçe Yapımı Kursu sergisi

KÜTAHYA - Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde Keçe Yapımı kursunun sergi açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezindeki açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum katıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde görevli El Sanatları Öğretmeni Sıdıka Uğurtay, kurumda görevli usta öğreticilerin kursiyer olarak eğitim aldığı kurs süresi boyunca dekoratif tablolar, keçe iğneleme ve ıslak keçe uygulama gibi el emeklerinin sergilendiğini belirterek, "Eylül döneminde yeni kurslarımız açılacak, ilgisi olan vatandaşlarımızı Halk Eğitimi Merkezimize bekliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, sergiyi gezerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayan Müdür Başyiğit, emeği geçenlere ve bu güzel çalışmalarından dolayı kursiyerlere teşekkür etti.