Kütahya'da Germiyan Festivali heyecanı başladı

Kütahya'da, Germiyan kültürünü ve şehrin tarihi mirasını ön plana çıkarmayı hedefleyen Germiyan Festivali için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, GRTC Küresel Araştırma Düşünce Merkezi tarafından düzenlenecek festival, 12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival öncesinde düzenlenen hazırlık toplantısında organizasyon süreci masaya yatırıldı. Toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kadim Vakfı Başkanı ve GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay ile festival organize heyeti katıldı. Gerçekleştirilen istişarelerde festival programı, etkinlik alanları, kültürel faaliyetler ve katılımcı organizasyonları değerlendirildi.

Festival kapsamında Kütahya'nın tarihi Germiyan mirasının tanıtılması, geleneksel sanatların yaşatılması ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Üç gün sürecek etkinliklerde; el sanatları, geleneksel gösteriler, kültürel sunumlar, söyleşiler ve çeşitli sosyal etkinliklerin yer almasının planlandığı öğrenildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, festivalin Kütahya'nın kültürel tanıtımına önemli katkı sunacağı belirtilirken, hazırlık sürecine destek veren Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'ya teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalin hem şehir ekonomisine hem de kültür turizmine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Kütahya'nın köklü tarihini ve Germiyan medeniyetinin izlerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan Germiyan Festivali'nin, yerli ve şehir dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

