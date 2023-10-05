Kütahya'da 'Eşarp tasarımı' sergisi

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müzeyyen Aygün, 'Anadolu bahçesi' ismini verdiği 'Eşarp tasarımı' sergisini açarak Türkiye'de bir ilke imza attı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müzeyyen Aygün, 'Anadolu bahçesi' ismini verdiği 'Eşarp tasarımı' sergisini açarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Aygün, serginin tekstil alanında ilk olduğunu belirterek, Kütahya Belediyesi Fuaye Alanı'nda kendi tasarımı olan rengarenk 15 eşarp bulunduğunu ifade etti.

Serginin altı gün boyunca gezilebileceğini dile getiren Aygün, "Doğayı bire bir gözlemleyerek, her bir çiçeğin dokusunu rengini, formunu tek tek beynime işliyorum. Daha sonra tasarımlarımı yapıyorum. Anadolu çok geniş bir ekolojik zenginliğe sahip. Doğada, özellikle hiç önemsemediğimiz, hatta üzere basarak geçtiğimiz çiçeklerden tasarımlar oluşturabiliriz. Tasarımlarımda bitkilerin öne çıkan dokularını, renklerini vurgulamaya çalışıyorum. Kontrast renkleri kullanıyorum. Doğa bize eşsiz güzellikler sunuyor, her tasarımcı yararlanmalı. Sergimde 15 adet özgün eşarp tasarımı bulunmaktadır. Bu sergi Türkiye'nin tekstil alanında ilk eşarp sergisidir. Altı gün boyunca açık kalacak olan sergimi tüm ilgililerin gezmesini dilerim" dedi.

Aygün, Eşarp tasarımı sergisini gezenlere, tasarımlar hakkında bilgiler sunuyor.