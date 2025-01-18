Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı

Gazze için kalıcı çözümü üstüne basa basa vurguladı
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kütahya'da Berberlik Yapan Ali İnce'nin Ahşap Gemi Maketleriyle Sanat Yolculuğu

Kütahya'da Berberlik Yapan Ali İnce'nin Ahşap Gemi Maketleriyle Sanat Yolculuğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da berberlik yapan Ali İnce, iş yerindeki atölyesinde 16 yıllık birikimiyle ahşap gemi maketleri yaparak çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. İnce, bugüne kadar yaklaşık 5 bin maket üreterek sosyal medyada geçireceği zamanı sanatına ayırıyor.

Kütahya'da berber Ali İnce, mesleğinin yanı sıra iş yerinde kurduğu atölyesinde ahşap malzemelerle, çocukluğundan beri ilgi gösterdiği gemilerin maketlerini yapıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde dedelerinden kalan berberlik mesleğini ağabeyi ile üçüncü kuşak olarak devam ettiren 38 yaşındaki İnce, 16 yıl önce başladığı sanatını geliştirerek, iş yerinin bir köşesinde oluşturduğu atölyede ahşaptan maket gemiler yapmayı sürdürüyor.

İnce, AA muhabirine, çocukluğundan beri ahşap sanatına ilgisi olduğunu söyledi.

Ev maketleri yaparak başladığı sanatını geliştirerek 20'li yaşlarda gemi maketleri yapmaya başladığını belirten İnce, "Kütahya'da da deniz olmadığı için gemileri göremiyordum. Çocukken televizyonda gördüğüm denizlerdeki gemilere büyük hayranlığım vardı. Bu ilgimden dolayı ev maketleri yapmayı bırakıp ahşaptan gemi maketleri yapmaya başladım." dedi.

İnce, gemi fotoğraflarına bakarak aynı şekilde maketlerini yaptığını, yapım aşamasının 3 ile 10 gün arasında değiştiğini dile getirdi.

"Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gemi maketi yaptım"

Berber dükkanında boş zamanlarını sosyal medyada geçirmek yerine sanatını icra ettiğini anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Maket yapmak zihinsel yorgunluğumu alıyor. Yaptığım eserleri aynı zamanda berber dükkanımda sergiliyorum. Gelenler beğeniyor ve yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gemi maketi yaptım. Bunların bir kısmını sattım, bir kısmını hediye ettim."

Ahşaptan gemi maketi yapmanın dikkat gerektiren bir sanat olduğunu belirten İnce, büyük maketleri yapmanın kolay, küçük maketleri yapmanın ince işçilikten dolayı zor olduğunu vurguladı.

"Fuarlarda, yaptığım gemi maketleri sergilendi"

İnce, gemi maketlerini internet üzerinden sattığını dile getirerek, "İnternetten Türkiye'nin birçok şehrine gemi maketi sattım. Buradan alıp yurt dışına götürenler oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden ilgi çok fazla. Özel sipariş üzerine Artvin takası yaptım. Fuarlarda, yaptığım gemi maketleri sergilendi. İnşallah gemi maketlerinden oluşan kişisel bir sergi de açmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Ali İnce, Türkiye'de üretilen savaş gemilerinin de maketlerini yapmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Kültür Sanat
img

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
img

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.