Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava sinemasında vatandaşlarla buluşan Tosun Paşa filmi büyük ilgi gördü. Türk Sineması'nın iki usta ismi Kemal Sunal ve Şener Şen'in unutulmaz performansları, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Kütahya'da açık havada sinema keyfi

Kütahyalılar açık havadaki Tosun Paşa filmine yoğun ilgi gösterdi

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava sinemasında vatandaşlarla buluşan Tosun Paşa filmi büyük ilgi gördü.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümü 2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sezonu çerçevesinde organize ettiği ve her 15 günde bir Belediye Hizmet Binası Bahçesinde vatandaşlarla buluşacak olan açık hava sineması Tosun Paşa filmiyle başladı. Yaz gecelerinin klasiği haline gelen açık hava sineması geleneği, Kütahya Belediyesi vatandaşlara ikram ettiği mısır ve Vazoz ile tatlandı.

Türk Sineması'nın iki usta ismi Kemal Sunal ve Şener Şen'in unutulmaz performansları, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Açık hava sineması etkinliğine katılarak geceye renk katan klasik otomobiller ise vatandaşlar yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, açık hava sineması etkinliği, unutulmaz ve hafıza kazınan filmlerle devam edeceğini ifade etti.