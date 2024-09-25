Kütahya'da 20. Antika Pazarı'na 250 Bin Ziyaretçi

Kütahya'da 20'nci defa açılan Antika Pazarı'nı yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti

KÜTAHYA - Kütahya'da 20'nci defa açılan Antika Pazarı'nı yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, Fatih Mahallesi Perşembe Pazarı'nda antika pazarı kurulduğunu, pazarda 300'e yakın esnafın stant açtığını ifade etti. Akgün, "Kütahya Antika Pazarımız 20. defa açıldı. Kütahya pazarımızda yaklaşık 250 bin civarında misafir konuk ettik. Gayet güzel geçti, yoğun katılım oldu. Yine yoğun rağbet var. Ege Bölgesi'nin en büyük pazarı şu anda Kütahyamızda kuruluyor. Ben, halkımıza, Türkiyemize, bütün misafirlerimize, antikacı arkadaşlarıma buradan katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Burada bizim yetkililerden tek istediğimiz, kapalı bir alan olması. Pazar yerimiz iklim şartları dolayısıyla soğuk oluyor. Kapalı bir pazar alanı istiyoruz. Kütahyamızda bir tane dernek binası istiyoruz. Kütahyamızı temsil edebilecek güzel bir konak veya dernek binası istiyoruz" diye konuştu.

Pazarda stant açan antika tutkunları ise ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.