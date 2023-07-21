Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Sergisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin düzenleyeceği sergi turunda Kütahya çini ve seramikleri tanıtılacak. Sergi, Osmanlı sanat mozaiğinin önemli parçalarını içeriyor.

"Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu", Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin düzenleyeceği sergi turunda tanıtılacak.

Pera Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, koleksiyon sorumlusu Yavuz Selim Güler rehberliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz sergi turunda katılımcılar, Osmanlı sanat mozaiğinin önemli parçaları arasında yer alan Kütahya çini ve seramiklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Vakfın üç büyük koleksiyonundan biri olan Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndan bir seçkiyle hazırlanan ve müzenin birinci katında ziyarete sunulan "Kahve Molası" sergisi, kahve etrafında şekillenen çeşitli rutinleri ve ritüelleri, kahve kültürünün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya çini ve seramik üretimi ekseninde sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergide, fincandan güğüme, ibrikten nargileye uzanan ve bu rutinlerin etrafında şekillenen eserler yer alıyor.

Kahve Molası sergisindeki eserler aracılığıyla Osmanlı'da kültürel ve toplumsal hayatı inceleyen tur katılımcıları, vakıf koleksiyonu eserlerini de görme imkanı bulabiliyor.

25 ve 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek sergi turu sonrasında katılımcılara, Pera Cafe'de Türk kahvesi de ikram edilecek.