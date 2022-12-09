Kuşku, Amerika'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü

Gökçe Pekhamarat'ın senaristi ve yönetmeni olduğu Kuşku, inanç meselesini sorguluyor.

Gerilim türündeki film; dünyevi her şeyden vazgeçmiş, dindar bir türbedar olan Sait'in inancının, izlediği bir haber ve gece yarısı kapısını çalan bir belediye çalışanı tarafından kökünden sarsılmasını konu alıyor.

Sait karakterini canlandıran filmin başrolündeki Beyti Engin'e, Emrullah Çakay eşlik ederken Türkiye'nin önemli habercilerinden Buket Güler de filmde konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Dünya Premier'ini İtalya'da, 19. Salento International Film Festival'inde yapan Kuşku, Türkiye'deki tek Oscar Qualifying belgeli film festivali olan 23. İzmir Kısa Film Festival'inde finalist olarak yarıştı.

Amerika'daki 12. Arlington International Film Festivali'nde de yarışan Kuşku, seyirciler tarafından "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.





Filmin fragmanı:

https://vimeo.com/691550353

Filmin Künyesi:

Yazan – Yöneten: Gökçe Pekhamarat

Oyuncular: Beyti Engin, Emrullah Çakay, Buket Güler

Yapımcılar: Ulduz Madatkhanova, Sevim Pekhamarat

Ortak Yapımcı: Teoman Akın İnan

Ortak Yapım: 3t Production

Proje Danışmanı: Ahmet Sesigürgil

Görüntü Yönetmeni: Ece Latifaoğlu

Sanat Yönetmeni: Leyla Madatkhanova

Uygulayıcı Yapımcı: Emre Yalçın

Yardımcı Yönetmen: Zeynep Karakaya

İdari Yapımcı: Özcan Demir İnan

Ses: Öner Yakasız

Focus Puller: Mert Umul

Işık Şefi: Bahtiyar Çal

Set Amiri: Serdar Çelik

Kurgu: Burak Dal

Reji Asistanı: Umutcan Güzel

Yapım Sorumlusu: Şevki Altunbüken

Colourist: Yücel Kurtul

Ses Tasarım ve Miksaj: Ömer Yıldız

Boom: Erkin Mırız

Kamera Asistanı: Veli Furkan Güneş

Işık Asistanı: Oğuzhan Gençtürk

Dağıtımcı: Ninova films

Fragman Editörü: Fırat Terzioğlu

Catering: Emine Aksoy

Ulaştırma: Cahit Aslanalp