Kuşku, Amerika'dan "En İyi Film" ödülüyle döndü
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Gökçe Pekhamarat'ın senaristi ve yönetmeni olduğu Kuşku, inanç meselesini sorguluyor.
Gerilim türündeki film; dünyevi her şeyden vazgeçmiş, dindar bir türbedar olan Sait'in inancının, izlediği bir haber ve gece yarısı kapısını çalan bir belediye çalışanı tarafından kökünden sarsılmasını konu alıyor.
Sait karakterini canlandıran filmin başrolündeki Beyti Engin'e, Emrullah Çakay eşlik ederken Türkiye'nin önemli habercilerinden Buket Güler de filmde konuk oyuncu olarak yer alıyor.
Dünya Premier'ini İtalya'da, 19. Salento International Film Festival'inde yapan Kuşku, Türkiye'deki tek Oscar Qualifying belgeli film festivali olan 23. İzmir Kısa Film Festival'inde finalist olarak yarıştı.
Amerika'daki 12. Arlington International Film Festivali'nde de yarışan Kuşku, seyirciler tarafından "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.
Filmin fragmanı:
https://vimeo.com/691550353
Filmin Künyesi:
Yazan – Yöneten: Gökçe Pekhamarat
Oyuncular: Beyti Engin, Emrullah Çakay, Buket Güler
Yapımcılar: Ulduz Madatkhanova, Sevim Pekhamarat
Ortak Yapımcı: Teoman Akın İnan
Ortak Yapım: 3t Production
Proje Danışmanı: Ahmet Sesigürgil
Görüntü Yönetmeni: Ece Latifaoğlu
Sanat Yönetmeni: Leyla Madatkhanova
Uygulayıcı Yapımcı: Emre Yalçın
Yardımcı Yönetmen: Zeynep Karakaya
İdari Yapımcı: Özcan Demir İnan
Ses: Öner Yakasız
Focus Puller: Mert Umul
Işık Şefi: Bahtiyar Çal
Set Amiri: Serdar Çelik
Kurgu: Burak Dal
Reji Asistanı: Umutcan Güzel
Yapım Sorumlusu: Şevki Altunbüken
Colourist: Yücel Kurtul
Ses Tasarım ve Miksaj: Ömer Yıldız
Boom: Erkin Mırız
Kamera Asistanı: Veli Furkan Güneş
Işık Asistanı: Oğuzhan Gençtürk
Dağıtımcı: Ninova films
Fragman Editörü: Fırat Terzioğlu
Catering: Emine Aksoy
Ulaştırma: Cahit Aslanalp