Kuşbakışı bahçeyi andıran 3 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinden bulunan, kuş bakışı bahçeyi andıran kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinden bulunan, kuş bakışı bahçeyi andıran kilise turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Çepni Kasabasında bulunan Surp Sarkis Ermeni Apostolik kilisesinin kuşbakışı görüntüleri dikkat çekiyor. Gemerek ilçe merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta olan kasabada bulunan kilisenin 19. yüzyılda yapıldığı biliniyor. Yıllardır zamana meydan okuyarak ayakta kalan kilise günümüzde definecilerinde uğrak yeri oldu. Zaman zaman kiliseye giren defineciler kazı yaparak tarihi kilisede tahribata yol açtı. Kilisenin çatısına drone ile havdan bakıldığında çatıyı kaplayan otlar ve toprak nedeniyle adeta bir evin bahçesini andırıyor. İlçe sakinleri kilisenin turizme kazandırılmasını istiyor.

"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Çepni Eski Belediye Başkanı ve Emekli Öğretmen Murat Uçar, kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, " Yaklaşık bin 800'lü yılların ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin ediliyor. Adı Surp Sarkis Ermeni kilisesi. O zamanın şartlarına göre burası bir ibadethaneymiş. Çocukluğumuzdan beri burayı biliriz. Zaman zaman defineciler tahrip ettiler. Burası gelecek nesillere bir miras. Ermeniler ve Türkler gelip ziyaret ediyor. Meraklılar geliyorlar. Bir marka olmak istiyoruz. Turizm olsun. Turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.