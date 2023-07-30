Kuşadası Sokak Festivali'nde Lezzet Durakları Dayanışma Noktası Oldu

Kuşadası Sokak Festivali'nin lezzet durakları dayanışma noktası oldu

AYDIN - Geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen büyük deprem faciasından etkilenen 11 kentin gastronomi kültürünü Kuşadası'na taşıyan Sokak Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. 11 farklı noktada kurulan lezzet noktalarından elde edilen gelir aracılığıyla bir yandan 11 kentin lezzetli yemeklerini tadan vatandaşlar bir yandan da depremzedelerle dayanışma olanağı buldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından Ayhan Sicimoğlu'nun danışmanlığında bu yıl ikinci kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali ikinci günü tadım atölyeleri ve lezzet durakları ile renklendi. Geçtiğimiz yıl Ege Bölgesi ve Kuşadası'na has yöresel yemeklerin servis edildiği lezzet duraklarında bu yıl deprem bölgesinin birbirinden lezzetli yemekleri ikram edildi.

Balıkçılar Meydanı, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kale Kapısı, Kasım Yaman Parkı, Atatürk Meydanı Sanat Sokağı, Kaya Şavkay Meydanı gibi kentin 11 farklı noktasında servis edilen Harput çorbası, öcce, çiğ köfte, kişir pilavı, kayısılı kavurma, beli kırık pilavı gibi yöresel yemekler yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcıların lezzet duraklarındaki yemeklerden tatmak için satın aldığı biletlerin deprem bölgesinde belirlenecek bir aşevine aktarılacak olması ilgiyi artırdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu da tüm lezzet duraklarını dolaşarak yemeklerin tadına bakıp festival katılımcıları ile sohbet etti.

Başkan Ömer Günel, festivalin ikinci gününde gerek atölye çalışmalarında gerekse lezzet duraklarındaki yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl ikinci kez 'Hayat Sokakta' dedik. Bu yıl bizim için ayrı bir önem taşıyor. Depremden büyük zarar gören ve adeta yeniden hayata dönen 11 kentimizin lezzetlerini hemşehrilerimiz ile buluşturduk. Ayrıca lezzet duraklarında tadım yapabilmek için bilet alan vatandaşlarımız bu sayede depremzede vatandaşlarımıza da katkıda bulunma fırsatı yakalamış oldular. Elde edilen satış geliri deprem bölgesine aktarılacak" dedi.