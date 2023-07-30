Kuşadası Sokak Festivali Dayanışma İçin Son Buldu

Kuşadası Sokak Festivali'nin dev kazanı bu kez dayanışma için kaynadı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 gün boyunca lezzet, müzik, sanat ve eğlenceyi birleştiren Sokak Festivali, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden getirilen malzemelerle 5 tonluk kazanda pişirilen 15 bin kişilik aşure ikramı ile sona erdi.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğiyle "Hayat Sokakta" sloganıyla 28 Temmuz'dan bu yana süren Kuşadası Sokak Festivali sona erdi. Ayhan Sicimoğlu'nun danışmanlığında, gerçekleşen festival çerçevesinde düzenlenen lezzet turları, yemek atölyeleri, kent konserleri ve gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi. Ayhan Sicimoğlu'nun katılımıyla 28-29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, deprem bölgesine has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne oldu.

Kuşadası'nda 3 gün boyunca lezzet, müzik, sanat ve eğlenceyi birleştiren Sokak Festivali, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden getirilen malzemelerle 5 tonluk kazanda pişirilen 15 bin kişilik aşure ikramı ile sona erdi. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği üyesi ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 60 aşçı tarafından dev kazanda kaynatılan aşure, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sabah saatlerinden itibaren hazırlanmaya başladı. 39 çeşit ürünün birleşiminden yapılan aşure yaklaşık 12 saat içinde hazır hale getirildi. Akşam saatlerinde vatandaşlara dağıtımı yapılan aşure büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çok coşkulu ve başarılı bir festival geçirdiklerini belirterek tüm destekçi ve katılımcılara teşekkür etti. Başkan Ömer Günel, bu yıl ikincisi düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali'nin temasının "Dayanışma" olduğunu belirterek, "Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Festivalimizin kapanışını da dev kazanda kaynattığımız aşure etkinliği ile tamamlıyoruz" diye konuştu.