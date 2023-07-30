Türkiye'nin sokak konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 9 farklı noktasında kurulan sahneler eğlencenin adresi oldu. Festivalde müzisyenler, performans sanatçıları, ünlü şeflerin hazırladığı yöresel lezzetler ve birçok etkinlikle izleyenlere unutulmaz deneyimler sunuldu. Festivalin ikinci gününde ise 3 Tenor isimli bir konser düzenlendi.

Türkiye'nin "sokak" konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan ' Kuşadası Sokak Festivali' kapsamında kentin 9 farklı noktasında kurulan sahneler eğlencenin adresi oldu. Festival kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen müzisyen, performans sanatçıları, ünlü şeflerin hazırladığı yöresel lezzetler ve daha birçok etkinlikle, izleyenlere hafızalardan silinmeyecek deneyimler sundu.

Türkiye'nin "sokak" konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 9 farklı noktasında kurulan sahneler eğlencenin adresi oldu. Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen ve Mete Çiftçi,Pandomim,Grafiti Wall,Ada Art Resim Atölyesi, Çınar Köy Zeybek ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Efeler, Let's Swing, Pinions, Armillaria grupları vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

3 TENOR'DEN 5 BİN KİŞİYE MÜZİK RESİTALİ

Festivalin ikinci gününde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Türkiye'nin başarılı tenorlarından Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev, "3 Tenor" isimli bir konserle sahne aldı.

30 kişiden oluşan senfoni orkestrası eşliğinde düzenlenen konserde seçkin bir repertuvar seslendiren ünlü tenorlar Kuşadası Sokak Festivali'nde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konseri KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu ile birlikte izleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise festivale katılan herkese teşekkür etti.