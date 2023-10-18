Kuşadası'nda Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşları sergilenecek

Kentin tarihi değerlerini korumak ve turizme kazandırmak için önemli projeler üreten Kuşadası Belediyesi tarafından Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşlarını sergilemek amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklığında yürütülen Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı Projesi kapsamında, Adalızade Mezarlığı'nda bulunarak koruma altına alınan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının sergileneceği Mezar Taşları Açık Hava Sergisi için çalışmalar tamamlanmak üzere. Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylanan projede Kuşadası Belediyesi tarafından tahsis edilen Adalızade Mezarlığı'nın yanındaki 1090 metrekarelik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı devam eden sergi alanının tamamlanmasının ardından mezar taşları tarih meraklılarının ziyaretine açılacak.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak alanın çevresine taş duvar örülerek aydınlatma alt yapısı tamamlandı. Ardından tarihi mezar taşlarının üzerinde bulunan çark-ı felek ve istiridye motiflerinden ilham alınarak tasarlanan projenin yürüyüş yolları kayrak taşı, Arnavut kaldırımı ve ahşap ile kaplandı. Tarihin estetik bir çevre düzenlemesi ile bir araya geldiği sergi alanında ayrıca sergi ziyaretçilerinin hediyelik eşya alması ve mezar taşları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla konteyner yerleştirildi. Tarihi 17'inci yüzyıla uzanan 202 adet mezar taşının sergileneceği alanda, çim ekme ve sulama elemanlarının montajlarının tamamlanmasının ardından mezar taşları da sergilenmek üzere ana arterlere yerleştirildi. Son olarak alana 3 adet çöp kutusu ve 4 adet bank yerleştiren ekiplerin çalışmaları mezar taşları hakkında bilgilendirici yazıların yer aldığı tabelaların yerleştirilmesinin ardından tamamlanacak.

AÇIK HAVADA TARİH YOLCUĞULU

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 'Proje Özendirme ve Uygulama Yarışması'nda Başarı Ödülü alan proje kapsamında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden emekli Öğretim Üyesi Dr. Ertan Daş ve ekibi, yaklaşık 2 yıl içerisinde 521 adet tarihi mezar taşının envanterini çıkardı. Bunların arasından 202 adet tarihi mezar taşı sağlam ve sanat değeri yüksek bulunarak sergilenmeye uygun görüldü. Kuşadası'nın kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler içeren tarihi mezar taşlarından oluşacak sergi alanı Kuşadası'nın tarihine ışık tutacak. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak olan sergi alanının, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de katkı sunması hedefleniyor.