Kuşadası'nda Osmanlı dönemine ait mezar taşları açık hava müzesinde sergilenecek

Kuşadası Belediyesi, Adalızade Mezarlığı'ndaki Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşlarının sergileneceği bir açık hava müzesi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği iş birliğinde yaşama geçirilen 'Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı Projesi'nin tamamlanmasının ardından yüzlerce yıllık mezar taşları kentin tarihine ışık tutacak.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı'ndaki Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşlarının sergileneceği bir açık hava müzesi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği iş birliğinde yaşama geçirilen 'Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı Projesi'nin tamamlanmasının ardından yüzlerce yıllık mezar taşları kentin tarihine ışık tutacak.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklığında yürütülen Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı Projesi kapsamında, Adalızade Mezarlığı'nda bulunan ve koruma altına alınan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının sergileneceği Açık Hava Müzesi için çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bin 90 metrekarelik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanan müzenin tamamlanmasının ardından mezar taşları tarih meraklılarının ziyaretine açılacak.

Çalışmalar kapsamında ekipler, şu ana kadar alanın çevresinde taş duvar örme işlemi ile aydınlatma altyapısını tamamladı. Ardından tarihi mezar taşlarının üzerinde bulunan çark-ı felek ve istiridye motiflerinden ilham alınarak tasarlanan projenin yürüyüş yollarına, ekipler tarafından kayrak taşı döşenmeye başladı. Ekipler, alana, müze ziyaretçilerinin hediyelik eşya alması ve müze hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla iki adet konteyner yerleştirdi. 180 adet tarihi mezar taşının dokuz ana grupta sergileneceği alanda, çim ekme ve sulama elemanlarını yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mezar taşları da sergilenmek üzere ana arterlere yerleştirilecek.

300 YILLIK MEZAR TAŞLARI İLE GEÇMİŞE YOLCULUK

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 'Proje Özendirme ve Uygulama Yarışması'nda Başarı Ödülü alan proje kapsamında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden emekli öğretim üyesi Dr. Ertan Daş ve ekibi, yaklaşık 2 yıl içerisinde 521 adet tarihi mezar taşının envanterini çıkardı. Bunların arasından 180 adet tarihi mezar taşı, sağlam ve sanat değeri yüksek bulunarak sergilenmeye uygun görüldü. Kuşadası'nın kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler içeren tarihi mezar taşlarından oluşacak müzenin Kuşadası'nın tarihine ışık tutması bekleniyor. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak müzenin, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de katkı sunması hedefleniyor.