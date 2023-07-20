Kurumuş ağaç dallarını ve köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Önceleri ahır olarak kullanıyordu, şimdi eserlerini sergileniyor

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan 66 yaşındaki Raşit Öztürk, ormandan topladığı kurumuş ağaç dalları ve köklerinden yaptığı birbirinden farklı eserleri sergilemek amacıyla köydeki evinin ahırını sanat müzesine dönüştürdü.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kösrelik köyünde yaşayan Raşit Öztürk (66), emekli olduktan sonra el sanatlarına ilgi duymaya başladı. Önceleri su kabağından abajur ve tahta kaşık yaparak sanatını icra eden Öztürk, daha sonra ormandan, dere kenarlarından topladığı kurumuş ağaç dalları ve kökleri orijinal şekillerini bozmadan atölyesinde kesip, törpü, zımpara ve cilalama işlemlerinin ardından doğadaki canlıların objelerine dönüştürmeye başladı. Daha çok kuş figürleri üzerinde yoğunlaşan Öztürk, baston, abajur, sehpa, biblo gibi süs eşyalarının yanı sıra kurt ve geyik gibi hayvan figürlerinden de ev dekorları yapmaya başladı. 17 yıldır el sanatlarıyla uğraşan ve ağaç dallarını sanata dönüştüren Öztürk'ün eserleri evine sığmaz olunca Yozgat Valiliği öncülüğünde Aydıncık Kaymakamlığı ve Belediyesince 'KOP ile Geleneksel El Sanatlarını Yaşatıyoruz' projesi çerçevesinde Öztürk'ün evinin altında bulunan ahır, tadilatın ardından müzeye çevrildi. Yaklaşık 1 hafta önce içerisinde 500'ün üzerinde eser bulunan müze vatandaşların ziyaretine açıldı. Müze el sanatlarına ilgi duyan vatandaşların da uğrak noktası haline geldi.

500'ü geçkin eser var

17 yıldır el sanatlarıyla uğraştığını söyleyen Raşit Öztürk, "Emekli olduktan sonra köyüme geldim. 2006 yılından itibaren el sanatlarıyla uğraşıyorum. Ormanlık alanlardan kurumuş ağaç dallarını doğaya zarar vermeden topluyorum. Fındık, meşe, karaağaç, kızılcık ağacı hangisini bulabilirsem onları değerlendiriyorum. Bu ağaçlardan baston, kağnı, abajur, sehpa yapıyorum. Burada 500'ü geçkin eser var" dedi.

Önceleri ahır olarak kullanılıyordu

Yaptığı eserler evine sığmayınca ahırı sergi salonuna çevirmeye karar verdiğini belirten Öztürk, "Önceleri evimizin altı ahırdı. Eserlerimizi evimde muhafaza ediyordum, her yer eser dolmuştu, çok sıkıntı oluyordu, eserler evime sığmıyordu. Geçen sene evimize Yozgat Valimiz gelmişti. Eserlerin evime sığmadığını gördü. Vali beyin öncülüğünde kaymakamlığımız ve belediyemizce 'KOP ile Geleneksel El Sanatlarını Yaşatıyoruz' projesine başvurduk. Bize yardımcı oldular, ahırı sergi salonuna çevirmeyi başardık. Ziyaretçilerimize kapımız her zaman açık, gelip eserleri görmeye gelebilirler, satın alabilirler" şeklinde konuştu.