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Kurtuluş Camisi'nin Restorasyonunda Sona Gelindi

Kurtuluş Camisi'nin Restorasyonunda Sona Gelindi
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Gaziantep'in tarihi Kurtuluş Camisi'nin deprem sonrası restorasyon çalışmaları hızla tamamlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile caminin kubbesi ve minareleri güçlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kubbesi ve minareleri yıkılan Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından Kurtuluş Camisi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Valide Meryem Kilisesi olarak 1892 yılında yaptırılan ve bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürülen yapının restorasyon çalışmaları hassasiyetle yürütülüyor.

Tarihi yapının iç mekanında ve avlusunda jeoradar taramasının ardından zemin etüdü çalışması yapıldı. Ardından taşlardan ve harçlardan numune alınarak malzeme analizinin yapıldığı çalışma kapsamında, kubbe eteğinde güçlendirme amacıyla paslanmaz çelikten çekme çemberi uygulandı. Caminin minaresi ve çan kulesi minaresinde de güçlendirme çalışması yapıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, Kurtuluş Camisi'nin kentin önemli yapılarından biri olduğunu söyledi.

Depremlerde hasar alan tarihi yapıya ilişkin hassas çalışma yürüttüklerini ifade eden Tunç, şunları aktardı:

"Kurtuluş Camisi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kubbenin imalatları ve minarelerin imalatları tamamlandı, alemleri takıldı. Bilim kurulumuzun önerileri doğrultusunda yapının özgünlüğünü bozmadan kenet, zıvana ve statik açıdan güçlendirme çalışmaları yapıldı. Tarihi eserlerimizi yapılan restorasyonlarla statik açıdan güçlendirmeleri yapılarak, gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Kurtuluş Camisi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşmaktayız. En kısa sürede tamamlayarak ibadete açacağız."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Kültür Sanat
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