Kurban Bayramı Gaziantep Esnafını Sevindirdi

Kurban Bayramı Gaziantep Esnafını Sevindirdi
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Kurban Bayramı'nda Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, esnafa büyük bir hareketlilik getirdi. Alışverişlerin yoğun olduğu kentte baklava, kebap gibi yöresel ürünler ön plana çıktı.

Kurban Bayramı esnafın yüzünü güldürdü

GAZİANTEP - Kurban Bayramı'nda Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler esnafın yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı'nda Gaziantep'e gelen vatandaşlar, yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı, Gaziantep'te esnaf için de bereketli geçti. Bayram alışverişleri ve artan yerli turist hareketliliği, kentteki pek çok sektörde yüzleri güldürdü. Özellikle baklava, kebap, kuruyemiş ve giyim sektörlerinde yoğunluk yaşanırken, tarihi çarşılar ve alışveriş noktalarında bayram öncesi ve bayram boyunca yoğunluk yaşandı.

"Kurban Bayramı bereketiyle geldi"

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan Mustafa Bayhan, "Kurban Bayramı bereketiyle geldi. Yerli ve yabancı turistler bayram boyunca alışveriş yaptı. Bizde bu satıştan memnunuz. Müşteriler genellikle yöresel ürünleri tercih etti. Biz çok memnun kaldık" dedi.

Diğer esnaf Kazım Karataş ise her bayram yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek, bu yoğunluktan mutlu olduklarını ifade etti.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu gezmek çok güzel"

Samsun'dan Gaziantep'e gezmek için geldiğini söyleyen vatandaş Meryem Akdeniz, "Gaziantep çok güzel bir il. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu gezmek çok güzel. Bakırcılar Çarşısı'nı hayran kaldım. Bu tarihi herkesin görmesini öneririm" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Kültür Sanat
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