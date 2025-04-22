Küpkaya Kanyonu, Yerli ve Yabancı Ziyaretçileri Ağırlamaya Hazır

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde yer alan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, balık tutmak, kano yapmak ve yüzmek isteyen ziyaretçilerine olanak sağlıyor.

Bölgedeki karların erimesiyle su seviyesinin yükseldiği kanyon, her sezon macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor.

Eşsiz doğasıyla görenlerin ilgisini çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.