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Küpkaya Kanyonu, Yerli ve Yabancı Ziyaretçileri Ağırlamaya Hazır

Küpkaya Kanyonu, Yerli ve Yabancı Ziyaretçileri Ağırlamaya Hazır
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Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, doğal güzellikleri ve çeşitli sportif aktiviteleri ile yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. 2 kilometrelik kanyon, balık tutma, kano yapma ve yüzme imkanı sunuyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde yer alan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, balık tutmak, kano yapmak ve yüzmek isteyen ziyaretçilerine olanak sağlıyor.

Bölgedeki karların erimesiyle su seviyesinin yükseldiği kanyon, her sezon macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor.

Eşsiz doğasıyla görenlerin ilgisini çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.

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Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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