Kundaklama Sonrası Yeniden Düğün: Hayırseverler Destek Oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde düğün akşamında evlerinde kundaklama sonucu yangın çıkan çift, hayırseverlerin desteğiyle yeniden düzenlenen törende evlendi.

Salih ve Şerife Özden çiftinin 27 Ağustos'taki düğünü, etkinliğe yarım saat kala Koyuncu Mahallesi'ndeki depoda kundaklama sonucu çıkıp evlerine sıçrayan yangın nedeniyle yarım kaldı.

Ev ve eşyaları hasar gören çift için hem esnaf hem de hayırsever vatandaşların katkısıyla para toplandı.

Büyükşehir ve Erdemli belediyelerinin de katkı sunduğu yardım kampanyası kapsamında 22 yaşındaki çift için mahalledeki bir salonda düğün organize edildi.

İmece usulü yapılan düğünde doyasıya oynayan çift, mutluluklarını yakınları ve vatandaşlarla paylaştı.

"Herkesten Allah razı olsun"

Damadın babası Ahmet Özden, gazetecilere, yangın nedeniyle düğünü bırakıp eve gittiklerini söyledi.

Olaydan sonra ilçe halkının kendilerine yardım eli uzattığını dile getiren Özmen, "Herkesten Allah razı olsun. Gençlerimizin bu mutlu gününün bir daha içlerinde kalmasını istemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Salih Özden de sevinçli olduklarını belirterek, "Evimizin yanmasından dolayı düğünümüz yarım kalmıştı. Eş, dost ve sevenlerimiz mutlu olmamız için yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Gelin Şerife Özden ise düğünün yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç çifte düğün salonunu ücretsiz tahsis eden esnaf Mustafa Aydoğdu ise "Erdemli esnafı olarak gençlerin mutluluklarının yarım kalmaması için yardımcı olmak istedik. Birlik ve beraberlik içerisinde gençlere yardımcı olup, yarım kalan düğünlerinin yeniden yapılmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Kundaklama soruşturmasında damadın babasının komşusu tutuklanmıştı

Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda 28 Ağustos'ta çıkıp yanındaki 2 katlı eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenmiş, gözaltına alınan Özden'in komşusu A.İ. tutuklanmıştı.