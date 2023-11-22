Kumluca'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılı İçin Şarkı Yarışması Finali Gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılı İçin Söyle Kumluca'm' Şarkı Yarışması'nın finali, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmada Türk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği kategorilerinde birincilikler belirlendi.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılı İçin Söyle Kumluca'm" Şarkı Yarışması'nın finali, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği, Kumluca'nın doğal güzelliklerini Beydağları'ndan başlayarak Gelidonya Feneri'ne kadar tanıtan ve tüm Kumluca'nın ortak sesini yansıtan "Söyle Kumluca'm" klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Klibin devamı niteliğinde Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılı İçin Söyle Kumluca'm" Şarkı Yarışması'nın Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen finali, coşku dolu anlara sahne oldu.

Yarı finali başarıyla geçen ve Türk Pop Müziği dalında finale kalan yarışmacılar (İrem Nur Çoban, Ada Açıkyürek, Berke Şirinler, Merve Kumru, Burak Karabıyık, Münire Bağlı, Ozan Güven, Nazlı Nacakcı) ile Türk Halk Müziği dalında finale kalan yarışmacılar (Rana Erkaragöz, Burcu Atıcı, Yasin Danışman, Tuğba Orman, İbrahim Abay, Hasan Uysal, Neşe Sarı), finalde mücadele etti.

Jüri üyeleri Barış Eken, Burçin Sönmez, İbrahim Bilgenoğlu, Özgün Aldemir ve Tasvire Çolak'ın değerlendirmelerini yaptığı yarışmanın Türk Halk Müziği kategorisinde birinciliği İbrahim Abay, ikinciliği Hasan Uysal, üçüncülüğü Yasin Danışman kazandı. Türk Pop Müziği kategorisinde ise birincilik Berke Şirinler, ikincilik Münire Bağlı, üçüncülük Ada Açıkyürek'in oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, jüri üyelerine plaket takdim ederken; yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri, plaket ve çiçeklerle birlikte takdim edildi.