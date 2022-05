Kumluca'da '2. Olimpos Resim Çalıştayı' yapıldı

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde ikincisi düzenlenen Olimpos Resim Çalıştayı'na, değişik illerinden 35 sanatçı katıldı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından desteklenen çalıştayda, ressamlar hem resim yapma ve hem de kaynaşma imkanı buldu.

Çalıştay sonunda Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında oluşturulan Yörük çadırları yerleşkesinde, vatandaşlar ve öğrencilerle buluşacak olan sanatçılar burada yaptıkları resimleri sergileyecekler.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, meclis başkanı Fahri Özen ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Olimpos'ta ressamları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 35 ressamın bir araya gelmesiyle yapılan Olimpos resim çalıştayının bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini ifade eden Günay, "Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman sanata sanatçıya, spora her türlü kültürel etkinliklere elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen çalıştaya da destek verdik. Sanatçılarımız güzel eserler ortaya koymuşlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda da desteğimiz devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından KUTSO Başkanı Günay, çalıştaya katılan ressamlara katılım ve teşekkür belgesi verdi.