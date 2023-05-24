Kültürel diplomasiye yeni bir bakış: Türk Kültürü Kavram Haritaları Şeref Ateş: "Yunus Emre'nin öğretileri ekseninde gerçekleştirdiğimiz kültürel diplomasi faaliyetlerimizi zamanın ruhuna uygun olarak yürütmeye devam ediyoruz"ANKARA Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk dizi ve film...

Kültürel diplomasiye yeni bir bakış: Türk Kültürü Kavram Haritaları

Şeref Ateş: " Yunus Emre'nin öğretileri ekseninde gerçekleştirdiğimiz kültürel diplomasi faaliyetlerimizi zamanın ruhuna uygun olarak yürütmeye devam ediyoruz"

ANKARA Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk dizi ve film endüstrisindeki senaristler, yapımcılar ile dijital ve sanal mecra içerik tasarımcılarına Türkiye'nin zengin kültürel mirasının çeşitliliğine dair esin kaynağı olması amacıyla hazırlanan "Türk Kültürü Kavram Haritaları" adlı eserin lansmanı gerçekleştirildi.

Enstitü tarafından kültürel diplomasi alanındaki uzun soluklu bir çalışmanın daha okuyucularla buluşturulduğu eserde, Türk kültürünün mihenk taşlarına yer verilerek Türk dizi ve film endüstrisi için özel bir çerçeveleme sunuldu. Enstitünün Ulus'taki tarihi binasında gerçekleştirilen programa, enstitü yönetiminin yanı sıra davetliler ve basın mensupları iştirak etti.

"Yunus Emre'nin öğretileri ekseninde gerçekleştirdiğimiz kültürel diplomasi faaliyetlerimizi zamanın ruhuna uygun olarak yürütmeye devam ediyoruz"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuşmalarında "2009 yılından itibaren dünyanın farklı coğrafyalarında Yunus Emre'nin öğretileri ekseninde gerçekleştirdiğimiz kültürel diplomasi faaliyetlerimizi zamanın ruhuna uygun olarak yürütmeye devam ediyoruz. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki kültürel etkileşime olanak sağlamak ve her düzlem üzerinden farklı kültürlerin insanlarıyla gönül bağları kurmak Enstitümüzün kurumsal varoluş sebebini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Enstitü tarafından 2022 yılında Enstitü bünyesindeki kurslarda Türkçe öğrenen 125 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve kültürlerarası etkileşimde Türk dizilerinin çarpıcı etkisinin rakamlarla ortaya koyulduğu çalışmaya değinen Ateş, "Yapılan saha çalışmasıyla elde edilen veriler neticesinde coğrafi konumlarından ve içinde yaşadıkları sosyokültürel ekosistemlerin rasyonel gerçekliklerinden bağımsız olarak izleyici kitlelerine olağanüstü kurgu ve görsellerle birlikte sunulan çarpıcı hikayeler sayesinde diziler başta olmak üzere görsel yapıtlar artık kültürlerarası etkileşime doğrudan katkı sağlıyor" dedi.

Ateş, konuşmasının devamında "Bu çerçevede, küresel anlamda geniş izleyici kitlelerine ulaşan Türk yapımı görsel yapıtlar üzerinden izleyiciler ile kültürel düzlemde bağlar kurulmasına yönelik yöntemler, alternatifli olarak sektör temsilcileri ile eş güdüm içerisinde incelenmiş ve müteakiben ilk aşamada senarist ve yapımcılar ile dijital ve sanal içerik tasarımcılarına çalışmalarında esin kaynağı olacak Türk Kültürü Kavram Haritaları eserinin oluşturulması hususunda fikir birliğine varıldı" sözlerine yer verdi.

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut tarafından dil ve edebiyat, kültürel miras, geleneksel eğlence kültürü, popüler kültür, bilim ve modern toplum ile cazibe mekanı olarak şehirler başlıkları altında yayıma hazırlanan esere ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, "Türk kültürünün Orta Asya bozkırlarından başlayan ve bilinen tarihsel düzlem içerisinde önce Anadolu'ya ve takiben ötesine yayılan, kökleri oldukça derinlere uzanan, böylesine uzun, çok katmanlı ve etkileşimli yolculuğunun kavram haritalarını oluşturmaya yönelik akademik bir çalışma ortaya koyduk" dedi.

Dr. Barut, "Dil, kültür, insan, hikaye ve mekan odaklı şekillendirilen bu çalışma çerçevesinde UNESCO tarafından kültürel miras listesine alınmış olan kültür varlıklarımız ayrıca ön plana çıkartılmıştır. Bu varlıkların görsel yapıtlarda kullanılması dünya insanları ile bağlar kurulması ve ulus markalaması bağlamında hassasiyet taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Türk dizi ve film endüstrisine özel bir çerçeveleme

Kültürel diplomasi ekseninde Türk görsel yapıtları üzerinden dünyanın farklı kültürlerine sahip insanlar ile Türkiye arasında bağlar kurmak ve içerik geliştiricilerine esin kaynağı olabilecek nitelikte hayatın doğal akışından izleri ve yaşanmışlıkları barındıran, arka planda hikayesi olan Türk kültürünün seçkin ögelerini sunmak amacıyla "Orta Asya Bozkırlarından Anadolu'ya ve Ötesine Türk Kültürü Kavram Haritaları Türk Dizi ve Film Endüstrisine Özel Bir Çerçeveleme" eseri hazırlandı.

Eser, Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut yönetiminde, Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi mezunu doktora öğrencileri Şeyma Filiz ve Recep Kankal'ın katkılarıyla şekillendi.

Türk kültürünün mihenk taşlarını içerik geliştiricilerine sunmak için hazırlanan eser, alana özel ilk çerçeveleme özelliğine sahip

Başta Türk dizileri olmak üzere uzun metrajlı görsel yapıtlar, belgeseller ve kısa filmler üzerinden kültürlerarası çekim ve etki alanları oluşturulması gayesiyle Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya ve ötesine uzanan Türk kültürünün mihenk taşlarını içerik geliştiricilerine sunmak maksadıyla hazırlanan eser, alana özel ilk çerçeveleme özelliğine sahip.

eser, araştırmacılar için bir kılavuz niteliğinde

Eser, Yunus Emre Enstitüsü Yayınları Kültürel Diplomasi Dizisi çerçevesinde uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olarak hazırlandı. "Orta Asya Bozkırlarından Anadolu'ya ve Ötesine Türk Kültürü Kavram Haritaları Türk Dizi ve Film Endüstrisi Özel Çerçeveleme" çalışması, stratejik iletişim ve kültürel diplomasi faaliyetleri yürüten araştırmacı ve uygulamacılar için bir kılavuz niteliğinde.

Türkiye'de ve yurt dışında Türk kültüründen izler barındıran senaryo yazma eğitimleri düzenlenecek

Çalışmanın ikinci aşamasında Türk dizi ve film endüstrisinin önde gelen aktörleriyle yapılacak iş birlikleri ekseninde Türkiye'de ve yurt dışında Türk kültüründen izler barındıran senaryo yazma eğitimleri düzenlenecek.