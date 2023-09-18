Kültür Yolu Festivalleri 4.7 Milyon Sanatseveri Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür yolu festivallerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar 4 şehirde gerçekleştirilen etkinliklere 4.7 milyon sanatseverin katıldığını belirtti. Bakan Ersoy, her yıl yeni şehirlerin eklenerek 2028'de 35 şehirde kültür yolu festivali düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Festivallerin amacının vatandaşların kültüre ve sanata erişimini sağlamak ve festivallerin yapıldığı şehirlerin tanınırlığını ve markasını artırmak olduğunu vurguladı.