Kültür Yolu Festivalleri 4.7 Milyon Sanatseveri Ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür yolu festivallerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar 4 şehirde gerçekleştirilen etkinliklere 4.7 milyon sanatseverin katıldığını belirtti. Bakan Ersoy, her yıl yeni şehirlerin eklenerek 2028'de 35 şehirde kültür yolu festivali düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Festivallerin amacının vatandaşların kültüre ve sanata erişimini sağlamak ve festivallerin yapıldığı şehirlerin tanınırlığını ve markasını artırmak olduğunu vurguladı.
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (kültür yolu festivallerine ilişkin): İlk etapta 4 şehirde 1700den fazla etkinliğe şu ana kadar 4.7 milyon sanatsever katıldı. Her yıl üzerine 5 şehir ekleyerek 2028'de 35 şehirde kültür yolu festivali gerçekleştirmek istiyoruz. Kültür Yolu Festivallerinin öncelikli amacı vatandaşların kültüre ve sanata ulaşmasını sağlamak ve festivallerin gerçekleştiği şehirlerin bilinirliğini ve markasını artırmak.