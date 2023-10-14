Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sur Kültür Yolu Festivali'nde konser ve gösterilerin iptal edildiğini duyurdu

Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'nde yapılması planlanan konser ve gösterilerin iptal edildiği açıklandı. Festivalde sahne alacak olan sanatçılar ise halka yapılan anonslarla iptal haberini duyurdu.

BAKANLIK, KONSER VE GÖSTERİLERİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisi başladı. 9 gün sürecek festivalde 40'tan fazla noktada yapılacak 500'den fazla etkinliğin startı verildi. Etkinlik kapsamında; Dağkapı Meydanı'nda Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü sahne alacaktı. Ancak konser ve gösteriler için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız" denildi.

Meydana gelen vatandaşlara ise kurulan sahneden anonslar yapılarak konserlerin iptal olduğu duyuruldu.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,