Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Korsanla Mücadele İstatistikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, korsanla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ve elde edilen sonuçları açıkladı. İlk 6 ayda 285 operasyon gerçekleştirilerek 300 kişi hakkında işlem yapıldı ve 26 bin 733 adet materyal ele geçirildi. Ayrıca, kitap bandrolü satışları, yapımcı sertifikası sayıları ve kayıt-tescil işlemleriyle ilgili veriler de paylaşıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, korsanla mücadele kapsamında bu yılın ilk 6 ayında düzenlenen 285 operasyonda, 300 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 26 bin 733 adet materyal ele geçirildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin; müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, 2023 yılının ilk 6 ayında 182 milyon 895 bin 180 adet kitap bandrolü satışı gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk yarısında yayımlanan kitap sayısı 90 bin 149'dan, 2023 yılının ilk 6 ayında yayımlanan kitap sayısı yüzde 20 artışla 108 bin 82 adete ulaştı. Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. İlk 6 ayda eğitim alanında 72 milyon 668 bin 316 adet bandrol satışı yapılırken yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 28 milyon 101 bin 63, inanç kategorisinde 22 milyon 351 bin 326, akademik alanda 3 milyon 781 bin 300, ithal yayın kategorisinde 2 milyon 574 bin 498, çocuk kitapları kategorisinde 24 milyon 137 bin 587, yetişkin kültür yayınları kategorisinde 27 milyon 648 bin 152 ve gençlik kitapları kategorisinde de 1 milyon 632 bin 938 adet bandrol satıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre de korsanla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 'İl Denetim Komisyonları' bu yılın ilk 6 ayında 285 operasyon gerçekleştirerek 300 kişi hakkında işlem yaptı. Bu denetimler kapsamında 26 bin 733 adet materyal ele geçirildi.