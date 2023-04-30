Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'nde restorasyon Kültür ve Turizm Bakanlığı Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'nde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi sonrasını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'nde restorasyon

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'nde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi sonrasını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Antalya Demre'de yer alan dünyanın önde gelen inanç merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'nde 18 ay önce başlattığımız restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk" ifadeleri kullanıldı.