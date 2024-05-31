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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni ziyaret etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'nde bulunan eserleri inceledi. Sergide ödül ve sergilemeye değer bulunan 45 eser, Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında ziyaretçilere açıldı. Sergiyi gezen Bakan Ersoy, eserler hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ndeki eserleri inceledi.

Yarışmada ödül ve sergilemeye değer bulunan 45 eser, Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy'a, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, bir ay açık kalacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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