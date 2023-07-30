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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Safa Önal'a rahmet diledi

Kültür Sanat Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'a rahmet diledi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sinemamızın değerli ismi, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'a rahmet diledi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın değerli ismi, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Safa Önal Yönetmen Kültür Sanat Haberler

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