Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Safa Önal'a rahmet diledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'a rahmet diledi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sinemamızın değerli ismi, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.