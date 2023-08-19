Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum'da Kerem ile Aslı Tagı'nda el ele poz verdi

'İç mimari tasarım ve uygulama' alanında ödüle layık görülen Erzurum Müzesi açıldı (2)

Erzurum Müzesi'nin açılış töreni sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün başlayan ve 27 Ağustos'a kadar devam edecek olan Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan stantları gezdi. Tarihi Çifte Minareli Medrese'de Oltu Taşı Sergisi'ni gezen Ersoy, ustaların oltu taşını işlemlerini izledi. Kale önünde Erzurum yöresine ait yemeklerin tadına Bakan Ersoy, Kerem ile Aslı'nın buluşma noktasında el ele poz verdi. 16'ncı yüzyıl halk edebiyatı ürünü olan Kerem ile Aslı'nın buluştukları yer olan Erzurum Kalesi yakınlarında kurulan ve iki aşığın yazdıkları türkülerin yer aldığı Tag'ın önüne eşiyle birlikte geçen Bakan Ersoy, objektiflere poz verdi. Bakan Ersoy, Türk Süsleme Sanatları sergisini de gezerek yetkililerden bilgi aldı. (DHA)